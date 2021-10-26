Украина выдала РФ обвиняемого в хищении из бюджета

Украины выдала России жителя Брянской области Игоря Шитого, который обвиняется в похищении из бюджета 29 млн рублей, предназначенных для материальной компенсации пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-центре МВД России .

"В пограничном пункте пропуска "Гоптовка-Нехотеевка" состоялась экстрадиция гражданина России Игоря Шитого. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что, по предварительным данным, в 2009 году житель города Клинцы Брянской области вместе с другими злоумышленниками разработал криминальную схему, согласно которой они вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на ЧАЭС.