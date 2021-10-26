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Гостиницы Крыма заселяют туристов по новым антиковидным правилам. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

С понедельника в Республике Крым действуют новые антиковидные меры. Для заселения в отели или похода в ресторан нужно предоставить действующий QR-код, а также отрицательный ПЦР-тест.

На снятых в понедельник кадрах туристам в гостиницах измеряют температуру и проверяют их документы.

Противовирусные меры оттолкнули некоторых отдыхающих. По словам руководителя отдела продаж отеля "Чайка" в Гурзуфе Натальи Исаевой, часть броней в гостинице отменили, но большинство туристов с пониманием отнеслись к новым правилам.

"Безусловно, есть неудобства, но очень хотелось в Крым. Поэтому пришлось делать ПЦР-тест и, естественно, прививку, ну и преодолеть эти неудобства и приехать. Посмотреть на Крым, погулять, подышать, получить удовольствие", - призналась постоялица Наталья.

Поддержала антиковидные меры и отдыхающая в Ялте Екатерина.

"Я считаю, что это место отдыха, и люди должны здесь получать здоровье и должны здоровыми сюда приезжать", - заявила она.

Руководитель отдела связи с общественностью отеля "Ялта Интурист" Олег Стонко отметил, что в гостинице соблюдаются все меры.

"Мы также продолжаем соблюдать все предписанные рекомендации Роспотребнадзора: это установленные везде диспенсеры с антисептиками, обеззараживание воздуха, измерение температуры тела как у сотрудников, так и у гостей отеля", - рассказал он.

Происшествия,Общество,Видео,Роспотребнадзор,
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