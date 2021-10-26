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Из астраханского психдиспансера сбежал осужденный за бандитизм Магомед Алханов

runews24.ruиещё 5
26 минут назад

Осужденный за бандитизм Магомед Алханов 1982 года рождения разыскивается полицией совместно с другими правоохранительными структурами. Мужчина сбежал из психиатрической больницы днем 26 октября, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Из психбольницы сбежал член банды Басаева и Хаттаба
Фото: соцсетисоцсети

"Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы (Началовское шоссе, 15) осужденный по ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") 37-летний Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения", - сказано в сообщении.

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Издание «Смотрим» отмечает, что преступник был фигурантом уголовного дела о нападении банды Басаева и Хаттаба на позиции 6-й роты псковских десантников в районе села Улус-Керт в Шатойском районе Чечни.

Происшествия,ХАТТАБ,
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