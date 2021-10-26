Из психбольницы сбежал член банды Басаева и Хаттаба

Осужденный за бандитизм Магомед Алханов 1982 года рождения разыскивается полицией совместно с другими правоохранительными структурами. Мужчина сбежал из психиатрической больницы днем 26 октября, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы (Началовское шоссе, 15) осужденный по ст. 209 УК РФ ("Бандитизм") 37-летний Алханов Магомед Хасанович 1982 года рождения", - сказано в сообщении.

Издание «Смотрим» отмечает, что преступник был фигурантом уголовного дела о нападении банды Басаева и Хаттаба на позиции 6-й роты псковских десантников в районе села Улус-Керт в Шатойском районе Чечни.