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Пассажирка покусала бортпроводницу в Анапе

Вероника Полынина
50 минут назад

В аэропорту Анапы сняли с рейса агрессивную пассажирку, укусившую бортпроводницу. Об этом сообщает «МВД Медиа».

28-летняя девушка при посадке на рейс, направлявшийся в Москву, отказалась занять свое место, ругалась матом на окружающих и укусила сделавшую ей замечание бортпроводницу за правое предплечье.

Экипаж самолета обратился за помощью в транспортную полицию. Сотрудники вывели неадекватную девушку из самолета и доставили ее в отделение. На пассажирку составили административные протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.

Снятая с рейса в Анталью дебоширка объяснилась

Проходить медицинское освидетельствование дебоширка отказалась.

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