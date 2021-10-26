Пассажирка покусала бортпроводницу в Анапе

В аэропорту Анапы сняли с рейса агрессивную пассажирку, укусившую бортпроводницу. Об этом сообщает «МВД Медиа».

28-летняя девушка при посадке на рейс, направлявшийся в Москву, отказалась занять свое место, ругалась матом на окружающих и укусила сделавшую ей замечание бортпроводницу за правое предплечье.

Экипаж самолета обратился за помощью в транспортную полицию. Сотрудники вывели неадекватную девушку из самолета и доставили ее в отделение. На пассажирку составили административные протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.