Двое сотрудников медперсонал психоневрологического диспансера в Миассе Челябинской области получили выговоры после драки с пациентами, которые нарушили порядок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

В Telegram-каналах 26 октября появилось видео из миасского психоневрологического диспансера, где в палате случилась потасовка между пациентами и медперсоналом. Медбрат заметил пациента с сигаретой и запретил ему курить, а тот пообещал найти его семью после выхода из диспансера. Отмечается, что драка случилась еще в марте, однако стало о ней известно сейчас.

По информации минздрава, конфликт между пациентами и медработником случился еще 30 марта, после чего было назначено служебное расследование.

Медучреждение оборудовано видеонаблюдением. В ведомстве отметили, что пациенты, которые проходят принудительное лечении в психиатрическом стационаре, не впервые нарушили режим работы отделения.

"После очередного замечания от медперсонала о грубом нарушении внутреннего распорядка произошел конфликт. В соответствии с должностной инструкцией, медицинский персонал не должен был вступать в физический контакт с пациентами. За нарушение должностных инструкций последовали дисциплинарные взыскания (выговоры) медбрату и медицинской палатной сестре", - сказано в сообщении.