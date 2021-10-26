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Российские военные спасли от пиратов десятки украинцев

Вероника Полынина
24 минуты назад

Появилось видео спасения российскими военными от пиратов двух десятков украинцев в Гвинейском заливе. Запись публикует министерство обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от контейнеровоза MSC Lucía, идущего под флагом Панамы. Судно направлялось из Того в Камерун, на его борту находились двадцать граждан Украины, гражданин Румынии и россиянин.

Экипаж сообщил о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. После подачи сигнала бедствия экипаж укрылся в машинном отделении в соответствии с инструкцией.

С российского корабля незамедлительно был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега.

Позже с российского военного корабля на MSC Lucía высадилась группа антитеррора, которая освободила экипаж и осуществила досмотр судна, сейчас контейнеровоз по просьбе его капитана конвоируется российским отрядом боевых кораблей. Никто из членов экипажа MSC Lucía не пострадал.

Происшествия,Видео,Министерство обороны,
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