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Полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников в России

Вероника Полынина
45 минут назад

Полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников в России – бывшего чиновника Юрия Чекина, подозреваемого в организации убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Юрия Бедерина. О поимке Чекина сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержан Юрий Чекин, находившийся в розыске более 20 лет. Он обвиняется в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина, которое было совершено в 2000 году», - цитирует ее РИА «Новости».

В 2000 году Юрий Чекин возглавлял контрольно-ревизионное управление министерства финансов России по ХМАО.

Правоохранительные органы заподозрили чиновника в хищении бюджетных средств. По версии следствия, Чекин организовал покушение на окружного прокурора, чтобы избежать привлечения к ответственности за хищения. В июле 2000 года Юрий Бедерина застрелили в подъезде его дома. Трое исполнителей преступления после задержания указали на Чекина как организатора, однако ему удалось бежать и скрываться от правосудия более 20 лет.

26 октября Чекина задержали в Ханты-Мансийске. Последние несколько лет он проживал в квартире на улице Калинина. Экс-чиновник не выходил из дома, а окна его квартиры были заклеены непрозрачной пленкой.

В одной из комнат под подоконником полиция нашла тайник, где мог прятаться человек.

Происшествия,Видео,Юрий Бедерин,Ирина Волк,Минфин,МВД,РИА Новости,
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