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Раскрыты подробности жестокого убийства полковника МВД в Подмосковье

Елена Прошина
31 минуту назад

Экс-замглавы главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексея Новосельцева убили в собственном доме в Новой Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, тело 69-летнего полковника МВД обнаружила дочь, которая решила наведать отца после того, как он перестал отвечать на телефон.

Раскрыты подробности жестокого убийства полковника МВД в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приоритетной версией убийства является месть преступников за старые уголовные дела. Мужчину нашли в бане с множественными колото-резаными ранениями груди, шеи и предплечий, а также ушибами головы.

Полковник Новосельцев известен участием в громких процессах по уголовным делам в 2000-е годы. В 2002 году сотрудник правоохранительных органов возглавлял оперативную группу, которая расследовала экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова.

Благодаря работе Новосельцева удалось установить причастность к преступлению Александра Захарова и Мартина Бабакехяна. Их арестовали летом 2006 года в Испании, после чего экстрадировали. Позднее в списке обвиняемых оказались Масис Ахунц и Артур Анисимов.

В результате суд признал их виновными и приговорил к лишению свободы сроком от 13,5 до 19 лет.

Происшествия,Валентин Цветков,Александр Захаров,Артур Анисимов,МВД,
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