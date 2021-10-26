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В Рязанской области простились с погибшими при пожаре на заводе. Видео

Александр Кузьмин
32 минуты назад

В Рязанской области в поселке Лесной в понедельник простились с погибшими при пожаре на заводе "Эластик", где 22 октября произошел взрыв, в результате которого погибли 17 человек.

На кадрах запечатлены родственники и друзья, пришедшие проститься с погибшими к местному Дому культуры. Всего на площади собралось более тысячи человек, которые несли цветы к памятной доске.

В церемонии принял участие глава региона Николай Любимов. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Глава региона отметил, что правительство окажет посильную помощь родным и близким жертв взрыва.

После церемонии прощания тела погибших увезли на родину каждого из них: в села Шиловского и Спасского районов, а также в Татарстан.

Происшествия,Видео,Николай Любимов,
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