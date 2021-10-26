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Появились подробности тройного убийства на Мосфильмовской

Елена Прошина
30 минут назад

Стали известны подробности тройного убийства в доме на улице Мосфильмовской в Москве. Как сообщает Telegram-канал Baza, погибшими оказалась семья экс-банкира Михаила Яхонтова, который остался должен по гражданскому иску 2 млрд рублей.

Семья банкира не выходила на связь с воскресенья, 24 октября. Знакомые забеспокоились и поехали проведать мужчину, взяв ключи у домработницы. В квартире друзья Яхонтовых обнаружили три трупа.

Тело Михаила лежало в коридоре у двери, а его голова была накрыта подушкой. Также в квартире находилось тело жены Яхонтова с ножевыми ранениями и труп восьмилетнего сына, у которого была сломана шея.

В Москве произошло тройное убийство

По информации канала, в 2016 году Яхонтов стал фигурантом уголовного дела – мужчину осудили за вывод денег и преднамеренное банкротство «Смоленского банка», топ-менеджером которого был погибший. В результате Яхонтова осудили на 6 лет лишения свободы, а также обязали выплатить по гражданскому иску более 2 млрд рублей.

Напомним, что об инциденте стало известно 26 октября. Как сообщалось ранее, супруга Яхонтова была предпринимательницей в сфере автомобильного бизнеса, а сам Михаил в прошлом якобы был осужден за преднамеренное убийство.

Происшествия,Видео,Михаил Яхонтов,
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