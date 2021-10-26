Взрыв газа в Татарстане: СК назвал две версии инцидента

Следователи рассматривают несколько версий взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. В частности, некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия во время пользования оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Хлопок газа произошёл 25 октября, в результате четыре квартиры были разрушены, один человек погиб, пятеро пострадали.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок газовоздушной смеси мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования, — говорится в сообщении.

По данным СК, 70-летний владелец квартиры, в которой взорвался газ, страдал алкоголизмом и состоял на учёте у нарколога. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения и на газопровод, ведущий к его плите, установили металлическую заглушку.

Отмечается, что расследование продолжается. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, провели обыски в управляющей и газообслуживающей компаниях, назначили ряд экспертиз.

Хлопок газовоздушной смеси в результате утечки произошёл 25 октября на четвёртом этаже жилого дома в Набережных Челнах. В результате были разрушены три квартиры на пятом и одна на четвёртом этаже, пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних и сам хозяин квартиры, погибла 22-летняя девушка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Момент взрыва в жилом доме в Набережных Челнах попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Стёкла и куски стен разлетелись на большое расстояние. Возбуждено уголовное дело. Пострадали четыре человека.

Основная версия, сообщается в Telegram-канале «112», — у 70-летнего жильца Владимира Рычева отключили газ и он самовольно подключился к газовой трубе. Вероятно, из-за этого произошла утечка.

Спасатели достали из-под завалов дома в Набережных Челнах 11-летнего ребенка, согласно предварительным данным, его состояние медики оценили как среднетяжелое.

Вечером 25 октября в Набережных Челнах в многоэтажке прогремел взрыв бытового газа, под завалами находились два человека, один из них извлечен, сообщили в экстренных службах.

«Спасатели установили контакт с двумя жителями дома, которые находятся под завалами», – рассказал собеседник РИА Новости.

Позже стало известно, что это ребенок 2010 года рождения. По данным МЧС, под завалами могут сейчас находиться до трех человек.

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти, одна пострадавшая скончалась, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«По состоянию на 07.00 26 октября пострадали пять человек», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

По данным Минздрава, пятая пострадавшая 1973 года рождения самостоятельно обратилась в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов. После проведения лечебно-диагностических мероприятий женщина была отпущена на амбулаторное лечение.

В больницах остается три человека. Ребенок 2004 года рождения и мужчина 1951 года рождения находятся в БСМП Набережных Челнов в тяжелом состоянии. Ребенка 2010 года рождения перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах.

Еще одна пострадавшая 1999 года рождения скончалась в больнице, спасти ее не удалось.

Следственный комитет России ведет расследование уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведомство публикует снятые с дрона кадры последствий ЧП.

Взрыв в доме в Набережных Челнах, в результате которого были разрушены квартиры на двух этажах и пострадали как минимум пять человек, оказался настолько мощным, что его было слышно даже на соседних улицах, а в зданиях неподалеку тряслась мебель и звенели окна. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители.

«Когда все это случилось, мы с ребенком переходили через перекресток прямо напротив дома, — рассказала Валентина. — Только перешли, как сзади раздался хлопок от взрыва, пыль, дым, гарь. Мы обернулись и увидели, как летят остатки стен. Все произошло в час пик, вокруг было много прохожих. Одна девушка выбежала из машины на остановке и побежала помогать, смотреть, есть ли пострадавшие. Когда мы шли дальше по улице, видели, как мимо проехали пожарные и две “скорые”. Они до сих пор ездят в том направлении».

Другая очевидица, Юлия, живет в соседнем доме. Сейчас ее муж находится на месте взрыва и помогает спасателям искать пострадавших.

«Мы слышали просто жуткий, страшный грохот, как будто на землю упало что-то вроде ядерной бомбы. У нас от этого задрожала кровать, а двери просто ходили ходуном. Сейчас мой муж там. Я знаю точно про одного пострадавшего — там парень в крайне тяжелом состоянии», — рассказала женщина.

Жильцы трех подъездов многоквартирного дома в Набережных Челнах, где в понедельник вечером произошел взрыв, будут временно размещены в гостинице, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Расселяем жильцов в гостиницу, автобусы для перевозки на месте", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что речь идет о жильцах только трех подъездов.

Как уточнил журналистам мэр города Наиль Магдеев, решение о расселении прилегающих подъездов будет принято после появления "ясности в части технического обследования".