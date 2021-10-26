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В московской квартире на Мосфильмовской обнаружили три трупа

Елена Прошина
30 минут назад

Тройное убийство произошло в доме на Мосфильмовской улице в Москве. Как сообщает ТАСС, в квартире были найдены тела мужчины, женщины и их ребенка.

В московской квартире произошло тройное убийство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти», – рассказала представитель главного СУ СК по Москве Юлия Иванова.

На месте работает оперативно-следственная группа, в том числе и руководитель столичного ГСУ СК Андрей Стрижов.

Новость дополняется

Происшествия,Андрей Стрижов,Юлия Иванова,СКР,
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