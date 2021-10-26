В «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков Светличной

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» организовал ночной рейд для поиска актрисы Светланы Светличной , которая считается пропавшей без вести с 21 октября . Отряд организовал два штаба поиска и объявил сбор добровольцев. В поисковых мероприятиях приняли участие 42 человека.

В расклеенных в Москве листовках отмечено, что на данный момент Светличной 80 лет и что, предположительно, в день пропажи она была одета в разноцветную шубу и черную шляпу. Также них указаны некоторые персональные данные артистки и контактные телефоны для тех, кто, возможно, видел ее.