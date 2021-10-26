В «ЛизаАлерт» раскрыли подробности ночных поисков Светличной

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» организовал ночной рейд для поиска актрисы Светланы Светличной, которая считается пропавшей без вести с 21 октября. Отряд организовал два штаба поиска и объявил сбор добровольцев. В поисковых мероприятиях приняли участие 42 человека.
«Было расклеено 2150 ориентировок, круглосуточно осуществлялся прозвон медицинских учреждений и отделений полиции Москвы и МО. Пешими группами пройдено более 30 километров и выполнено более 20 задач, поставленных координатором», - сообщили в отряде.
На данный момент поиски актрисы продолжаются. «ЛизаАлерт» призывает обратиться в горячую линию всем, кто располагает информацией о местоположении Светличной.
В расклеенных в Москве листовках отмечено, что на данный момент Светличной 80 лет и что, предположительно, в день пропажи она была одета в разноцветную шубу и черную шляпу. Также них указаны некоторые персональные данные артистки и контактные телефоны для тех, кто, возможно, видел ее.