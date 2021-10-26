Что известно об исчезновении Светличной: хронология

Последний раз актриса Светлана Светличная попала на камеры видеонаблюдения в доме на Погонном проезде в Москве 20 октября в 16:30. Хронологию пропажи 81-летней женщины опубликовал Telegram-канал «112».

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На следующий день, 21 октября, якобы похожую на актрису женщину увидели в 17:00 возле станции метро «Тургеневская». Как заявила одна из жительниц столицы, «актриса» просила милостыню на улице и через полтора часа она зашла на станцию «Сретенский бульвар».

В тот же день в 22:47 сын Светланы Алексей Ивашов обращается с заявлением в полицию о пропаже матери. Целый день женщина не выходила на связь.

22 октября в 18:53 Светличной вызвали скорую на киностудию имени Горького из-за повышенного давления. Врачи приняли решение не госпитализировать женщину.

24 октября в 11:56 невестка Светланы Светличной обратилась в Бюро несчастных случаев и заявила, что с 22 октября актриса не выходит на связь.

На следующий день, 25 октября, о ситуации узнает председатель СК России Александр Бастрыкин. В 21:16 становится известно, что глава ведомства поставил на контроль ситуацию с исчезновением актрисы. За два часа, к 00:20 26 октября, волонтеры «Лизы Алерт» успели 2,5 тысячи листовок.

Как сообщает РЕН ТВ, 26 октября сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, который вез актрису перед исчезновением. Утром его доставили в следственный отдел для допроса.

Напомним, что о пропаже Светличной стало известно 25 октября. Предполагалось, что 20 октября она ушла из дома, после чего о ней ничего не было никаких данных. По сведениям разных изданий, сын актрисы сообщил о ее пропаже в органы полиции, но он заявил, что не делал этого.