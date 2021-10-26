Драка в психоневрологическом диспансере в Миассе попала на видео

Как уточняет канал, инцидент произошел еще в марте, однако известно о нем стало только сейчас. Сотрудник клиники увидел у одного из пациентов сигареты и запретил ему курить. В отместку мужчина стал угрожать медику, он заявил, что «найдет всю его семью», как только выйдет из медучреждения. Между мужчинами завязалась драка, в какой-то момент к ней подключились и другие очевидцы конфликта. Впоследствии работник диспансера понес наказание за случившееся.