Подпольные казино ликвидировали в Подмосковье и Петербурге

«Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной организации и проведении азартных игр. Сотрудники полиции установили и при участии Росгвардии задержали двух предполагаемых организаторов противоправной деятельности и восемь их сообщников», – цитирует ТАСС Волк.

По ее словам, два заведения на улицах Матросова и Семашко в Мытищах работали под видом букмекерских контор. Чтобы не вызывать подозрения в помещениях показывали видеозаписи спортивных соревнований.

В то же время в Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали подпольное казино в доме на Мытнинской набережной. Как выяснили оперативники, одна квартира была оборудована под игровую зону с покерным столом, а вторая предназначалась для отдыха игроков. Чтобы застать злоумышленников врасплох, оперативники совместно с бойцами Росгвардии пробрались по крыше жилого дома и ворвались в мансардное помещение через балкон, в этот момент в квартире находились игроки и работники казино.