17-летнего подростка спасли после взрыва газа в жилом доме в Набережных челнах. Видео появилось на портале «Ruptly».
На кадрах сотрудники МЧС спускают мальчика по пожарной лестнице, перемещают на каталку и погружают в машину скорой помощи.
«Мы все были дома. … Все взорвалось. Я, муж, младший [сын] были в зале, а старший сын был в спальне, его придавило», - рассказала женщина.
По последней информации пресс-службы городской мэрии, из-под завалов извлекли четырех людей. Одна из них скончалась. В ведомстве добавили, что угрозы дальнейшего обрушения дома нет. Работы возобновят в светлое время суток в четверг.