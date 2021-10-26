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Сына спасли на глазах матери после взрыва газа в Набережных челнах.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

17-летнего подростка спасли после взрыва газа в жилом доме в Набережных челнах. Видео появилось на портале «Ruptly».

На кадрах сотрудники МЧС спускают мальчика по пожарной лестнице, перемещают на каталку и погружают в машину скорой помощи.

«Мы все были дома. … Все взорвалось. Я, муж, младший [сын] были в зале, а старший сын был в спальне, его придавило», - рассказала женщина.

По последней информации пресс-службы городской мэрии, из-под завалов извлекли четырех людей. Одна из них скончалась. В ведомстве добавили, что угрозы дальнейшего обрушения дома нет. Работы возобновят в светлое время суток в четверг.

Происшествия,Видео,МЧС,
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