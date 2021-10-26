Авария с участием трех автомобилей в Воронеже попала на видео

ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Шендрикова в Воронеже.
Пострадали два легковых автомобиля и автобус ПАЗ. Видео появилось в telegram-канале «Воронеж №1».
На кадрах, снятых на видеорегистратор видно, как легковой автомобиль «Форд» пытается обогнать автобус и выезжает на встречную полосу движения, где врезается в другой легковой автомобиль «Нива». Достается и автобусу ПАЗ.
Водитель «Форда» и его пассажирка с полученными травмами были доставлены в больницу. Телесные повреждения получил водитель «Нивы». О пострадавших в автобусе не сообщается.