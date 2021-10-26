В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+19° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.17
Войти в почту

В Приморье уволен главврач больницы из-за подделки прививочных сертификатов

Елена Прошина
34 минуты назад

Главный врач Шкотовской центральной районной больницы в Приморье был уволен со своей должности. Ранее в этом медицинском учреждении правоохранители обнаружили факты подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Главврач больницы в РФ уволен за поддельные сертификаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, сотрудники полиции установили, что работники больницы в Шкотовском районе делали поддельные прививочные сертификаты за денежное вознаграждение. Все документы, подтверждающие фиктивное проведение вакцинации от COVID-19 30 граждан, были изъяты у должностных лиц медицинского учреждения. В связи с этим главному врачу больницы подписали заявление об увольнении, уточняют в правительстве.

Отмечается, что министерство здравоохранения Приморского края и правоохранительные органы совместно провели масштабные проверки в Шкотовской ЦРБ. Степень вины каждого сотрудника больницы, причастного к мошенничеству, и мера их наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу расследования. Об этом заявила Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края.

Она уточнила, что в настоящее время во всех больницах Приморья ужесточили меры учета и контроля федерального регистра.

Происшествия,МВД,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители