Главврач больницы в РФ уволен за поддельные сертификаты

Главный врач Шкотовской центральной районной больницы в Приморье был уволен со своей должности. Ранее в этом медицинском учреждении правоохранители обнаружили факты подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

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Как пишет издание, сотрудники полиции установили, что работники больницы в Шкотовском районе делали поддельные прививочные сертификаты за денежное вознаграждение. Все документы, подтверждающие фиктивное проведение вакцинации от COVID-19 30 граждан, были изъяты у должностных лиц медицинского учреждения. В связи с этим главному врачу больницы подписали заявление об увольнении, уточняют в правительстве.

Отмечается, что министерство здравоохранения Приморского края и правоохранительные органы совместно провели масштабные проверки в Шкотовской ЦРБ. Степень вины каждого сотрудника больницы, причастного к мошенничеству, и мера их наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу расследования. Об этом заявила Анастасия Худченко, министр здравоохранения Приморского края.