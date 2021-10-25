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Появилась первая жертва мощного взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Рамблер
25 минут назад

Пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах девушка умерла в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Появилась первая жертва взрыва в жилом доме в Набережных Челнах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22-летнюю Аделину Загриеву извлекли из-под бетонных плит перекрытия. Ее доставили в больницу в состоянии клинической смерти.

В реанимации находятся еще трое жильцов дома.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на улице Татарстан в Набережных Челнах произошел около 17.00 понедельника. По данным МЧС, взрывом разрушило шесть квартир на четвертом и пятом этажах дома, в которых проживали 14 человек. Сотрудники экстренных служб достали из-под завалов четыре человека. По предварительным данным, больше под завалами людей нет.

В Набережных Челнах в жилом доме прогремел мощный взрыв

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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