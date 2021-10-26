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Десятки домов в российском городе остались без отопления

Lenta.ruиещё 4
41 минуту назад

Несколько десятков домов в Саратове остались без отопления из-за коммунальной аварии. Власти российского города взяли ситуацию под контроль. О произошедшем в своем Instagram сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

Авария произошла вечером 25 октября на улице Вишневая, где располагаются сети теплоснабжающей компании «Т Плюс». Под отключение отопления попали 55 многоквартирных домов и шесть объектов социальной инфраструктуры. На проблемный участок выехала служба, которая начала устранение последствий аварии. Ход работ контролировали представители местной администрации и комитета по ЖКХ.

Из-за инцидента в школах решили организовать сокращенные уроки, а в детских садах разрешили работать только дежурным группам. Начать заполнять теплоносители планировали в 8 утра 26 октября, а позже подключать к ресурсу жителей. По данным телеканала «Саратов 24», работы на участке не завершились, подключение перенесли на вторую половину дня.

В феврале 2021 года в Воронеже без отопления и горячей воды остались 170 многоквартирных домов. Причиной отключения теплоснабжения стала авария на местных сетях. В день, когда случился инцидент, температура на улице опустилась до минус 20 градусов.

Происшествия,Видео,Михаил Исаев,Т Плюс,
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