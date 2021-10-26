Десятки домов в российском городе остались без отопления

Несколько десятков домов в Саратове остались без отопления из-за коммунальной аварии. Власти российского города взяли ситуацию под контроль. О произошедшем в своем Instagram сообщил глава Саратова Михаил Исаев.

Авария произошла вечером 25 октября на улице Вишневая, где располагаются сети теплоснабжающей компании «Т Плюс». Под отключение отопления попали 55 многоквартирных домов и шесть объектов социальной инфраструктуры. На проблемный участок выехала служба, которая начала устранение последствий аварии. Ход работ контролировали представители местной администрации и комитета по ЖКХ.

Из-за инцидента в школах решили организовать сокращенные уроки, а в детских садах разрешили работать только дежурным группам. Начать заполнять теплоносители планировали в 8 утра 26 октября, а позже подключать к ресурсу жителей. По данным телеканала «Саратов 24», работы на участке не завершились, подключение перенесли на вторую половину дня.