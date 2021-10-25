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Появились подробности взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Вероника Полынина
33 минуты назад

Стали известны подробности взрыва в пятиэтажном жилом доме в Набережных Челнах.

Как сообщает ТАСС, эпицентр взрыва находился в одной из квартир на четвертом этаже. По данным МЧС, взорвалась газовоздушная смесь.

По разной информации, взрывом разрушило от шести до восьми квартир. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Осколки от разбитых окон и бетонные конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров. Повреждения получили припаркованные возле дома автомобили.

Из-под завалов достали 11-летнего и 17-летнего мальчиков. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Одного из жильцов спасли по автолестнице с пятого этажа. Под завалами продолжают находиться еще три человека, спасатели установили с ними связь и работают над их освобождением.

В Набережных Челнах в жилом доме прогремел мощный взрыв

Из разрушенного дома эвакуированы 32 человека.

Место происшествия оцеплено. По факту произошедшего прокуратура Татарстана начала проверку.

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