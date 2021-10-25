Водитель без прав пытался уехать от сотрудников дорожно-патрульной службы в поселке Мегете Иркутской области. Об этом сообщает "360".
На требование правоохранителей остановить машину владелец только посильнее вдавил в пол педаль газа. Telegram-канал МВД Медиа сообщил, что инспекторы отправились в погоню.
Лихача без прав остановили после стрельбы по колесам под Иркутском
После того, как на призывы инспекторов остановить машину водитель не отреагировал, правоохранители начали стрелять. В результате повреждение получило заднее колесо. Ехать с пробитой шиной владелец машины не решился и остановил транспортное средство.