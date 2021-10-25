Лихача без прав остановили после стрельбы по колесам под Иркутском

Водитель без прав пытался уехать от сотрудников дорожно-патрульной службы в поселке Мегете Иркутской области. Об этом сообщает "360".

На требование правоохранителей остановить машину владелец только посильнее вдавил в пол педаль газа. Telegram-канал МВД Медиа сообщил, что инспекторы отправились в погоню.

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