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В квартире пропавшей Светличной нашли рюкзак с деньгами

Вероника Полынина
1 час назад

В квартире пропавшей Светланы Светличной нашли рюкзак с документами и крупной суммой денег, пишет «Московский комсомолец».

Как рассказала невестка актрисы Ольга Ивашова, в последний раз она общалась со Светличной вечером 20 октября по телефону. Свекровь позвонила ей с неизвестного номера, они поругались, и актриса бросила трубку.

В течение всего следующего дня родные не могли дозвониться Светличной, и 22 октября приехали к ней домой со своими ключами.

В квартире сын и невестка актрисы не заметили ничего необычного: вещи были на месте, порядок не нарушен. Родственники попытались позвонить на неизвестный номер, с которого 81-летняя Светличная звонила им последний раз. Трубку взяла женщина. Когда она услышала об исчезновении актрисы, сослалась на занятость и закончила разговор. Затем номер оказался заблокирован.

Сын и невестка написали заявление в полицию и вернулись в квартиру Светличной с правоохранителями. Во время осмотра в жилище обнаружили рюкзак с документами и крупной суммой денег.

Светлана Светличная уже три года страдает деменцией, однако, по словам родственников, к телефону она всегда подходила и никогда не пропадала. Сын и невестка сообщили, что в последнее время артистка была агрессивной и раздражительной.

Происшествия,Видео,Московский комсомолец,
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