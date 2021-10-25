В квартире пропавшей Светличной нашли рюкзак с деньгами

В квартире пропавшей Светланы Светличной нашли рюкзак с документами и крупной суммой денег, пишет «Московский комсомолец».

Как рассказала невестка актрисы Ольга Ивашова, в последний раз она общалась со Светличной вечером 20 октября по телефону. Свекровь позвонила ей с неизвестного номера, они поругались, и актриса бросила трубку.

В течение всего следующего дня родные не могли дозвониться Светличной, и 22 октября приехали к ней домой со своими ключами.

В квартире сын и невестка актрисы не заметили ничего необычного: вещи были на месте, порядок не нарушен. Родственники попытались позвонить на неизвестный номер, с которого 81-летняя Светличная звонила им последний раз. Трубку взяла женщина. Когда она услышала об исчезновении актрисы, сослалась на занятость и закончила разговор. Затем номер оказался заблокирован.

Сын и невестка написали заявление в полицию и вернулись в квартиру Светличной с правоохранителями. Во время осмотра в жилище обнаружили рюкзак с документами и крупной суммой денег.