Арестованным в Турции россиянам грозит до семи лет тюрьмы

Арестованным в Турции российским туристам грозит до семи лет тюрьмы за поджог леса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката россиян Дуйгу Мемиоглу.
«На данный момент семерым россиянам вменяется вина в возникновении лесного пожара по неосторожности, и это преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до семи лет», - заявила Мемиоглу.
По словам адвоката, местное законодательство позволяет заключить под стражу до суда граждан, которые подлежат судебному преследованию и не живут в Турции постоянно.
«Именно по этой причине их отправили в тюрьму. Однако это не означает, что они признаны виновными на данном этапе», - отметила она.
Адвокат выразила мнение, что на решение судьи могли повлиять недавние лесные пожары на юге страны. При этом Мемиоглу заверила, что сторона защиты делает все возможное, чтобы с российскими гражданами обращались так же справедливо, как и с турецкими.
23 октября семь российских туристов были задержаны в Турции по подозрению в поджоге леса во время похода по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. По версии следствия, россияне развели костер в районе Чагларджа, который перерос в лесной пожар. Сами туристы утверждают, что наткнулись на лесной пожар во время прогулки, попытались его потушить, а затем вызвали службы спасения.