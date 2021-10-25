Арестованным в Турции россиянам грозит до семи лет тюрьмы

Арестованным в Турции российским туристам грозит до семи лет тюрьмы за поджог леса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката россиян Дуйгу Мемиоглу.

«На данный момент семерым россиянам вменяется вина в возникновении лесного пожара по неосторожности, и это преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до семи лет», - заявила Мемиоглу.

По словам адвоката, местное законодательство позволяет заключить под стражу до суда граждан, которые подлежат судебному преследованию и не живут в Турции постоянно.

«Именно по этой причине их отправили в тюрьму. Однако это не означает, что они признаны виновными на данном этапе», - отметила она.

Адвокат выразила мнение, что на решение судьи могли повлиять недавние лесные пожары на юге страны. При этом Мемиоглу заверила, что сторона защиты делает все возможное, чтобы с российскими гражданами обращались так же справедливо, как и с турецкими.