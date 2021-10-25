В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+21° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.51
Войти в почту

Арестованным в Турции россиянам грозит до семи лет тюрьмы

Вероника Полынина
32 минуты назад

Арестованным в Турции российским туристам грозит до семи лет тюрьмы за поджог леса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката россиян Дуйгу Мемиоглу.

«На данный момент семерым россиянам вменяется вина в возникновении лесного пожара по неосторожности, и это преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до семи лет», - заявила Мемиоглу.

По словам адвоката, местное законодательство позволяет заключить под стражу до суда граждан, которые подлежат судебному преследованию и не живут в Турции постоянно.

«Именно по этой причине их отправили в тюрьму. Однако это не означает, что они признаны виновными на данном этапе», - отметила она.

Адвокат выразила мнение, что на решение судьи могли повлиять недавние лесные пожары на юге страны. При этом Мемиоглу заверила, что сторона защиты делает все возможное, чтобы с российскими гражданами обращались так же справедливо, как и с турецкими.

Названа реальная причина ареста российских туристов в Турции

23 октября семь российских туристов были задержаны в Турции по подозрению в поджоге леса во время похода по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. По версии следствия, россияне развели костер в районе Чагларджа, который перерос в лесной пожар. Сами туристы утверждают, что наткнулись на лесной пожар во время прогулки, попытались его потушить, а затем вызвали службы спасения.

Происшествия,Видео,РИА Новости,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители