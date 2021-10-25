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В Санкт-Петербурге грузчик напал на подростка в супермаркете

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Напавший на подростка в магазине «Пятерочка» в Санкт-Петербурге за фотографирование просрочки оказался не охранником, а грузчиком, сообщил сотрудник пресс-службы компании X5 Retail Group – владельца сети «Пятерочка» – Артем Фальчев.

В Санкт-Петербурге грузчик напал на подростка в супермаркете
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в магазине сети на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге.

СМИ ранее сообщили, что 15-летнего подростка избил охранник магазина после того, как тот заметил на полках просроченный товар и сфотографировал его. Однако в пресс-службе уточнили, что напавший был «привлеченным для разгрузки товара» сотрудником компании-партнера.

«В ходе проверки установлено, что сотрудник аутстаффинговой компании, привлеченный для разгрузки товара, вступил в конфликт с несовершеннолетним посетителем и совершил недопустимые действия. Он отстранен от работы, в аутстаффинговую компанию направлена претензия», – передает слова Фальчева «Ридус».

В пресс-службе уточнили, что X5 Retail Group сотрудничает с петербургской полицией в выяснении обстоятельств инцидента.

«Нам искренне жаль, что такая ситуация произошла в нашем магазине, мы приносим свои извинения посетителю и его семье», – добавил Фальчев.

Ранее охранник магазина выстрелил в ребенка в Москве.

Происшествия,X5 Retail Group,Ридус,
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