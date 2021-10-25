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Названа реальная причина ареста российских туристов в Турции

Елена Прошина
1 час назад

В генконсульстве РФ заявили, что семь российских туристов были задержаны в Турции по подозрению в поджоге леса во время похода по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное издание Anadolu.

Названа реальная причина ареста российских туристов в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что россияне были задержаны 23 сентября. По данным агентства, они развели костер в районе Чагларджа, где позднее разгорелся лесной пожар.

В воскресенье прошло заседание суда, который принял решение на период досудебного расследования обстоятельств происшествия заключить российских туристов под стражу.

«Россияне находятся в тюрьме. Дата заседания не назначена. По закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента задержания. Сейчас главное - работа адвокатов. Они могут в установленном порядке оспорить заключение под стражу», - заявил источник в российском диппредставительстве.

В свою очередь пресс-секретарь генконсульства РФ в Турции Александр Рюмков заявил, что обвиняемым были предоставлены адвокаты.

По словам Рюмкова, их представитель в день ареста посетил жандармский участок для выяснения причин. Он встретился с задержанными и разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты разбирательства.

«24 октября состоялось заседание суда, в ходе которого согласно нормам закона россиянам на безвозмездной основе были предоставлены государственные адвокаты и обеспечен квалифицированный перевод. Несмотря на ходатайство адвокатов, суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса», - сказал пресс-секретарь, уточнив, что генконсульство держит этот вопрос на контроле.

Происшествия,РИА Новости,
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