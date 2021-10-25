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ФСБ ликвидировала ячейку ИГ* в колонии под Тюменью

ТК «Звезда»
39 минут назад

Сотрудники ФСБ РФ ликвидировали ячейку «Исламского государства»*, которая действовала на территории колонии в Югре. По данным следствия, один из заключенных организовал ячейку ИГ*, куда позже привлек других отбывающих наказание.

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в колонии под Тюменью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, члены группировки склоняли других заключенных вступить в ряды организации и распространяли экстремистские материалы. При этом члены ячейки контактировали и с теми, кто уже отбыл наказание и покинул колонию.

«В период с 2013 по 2019 год указанные обвиняемые, под видом религиозной деятельности, проводили публичные беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение осужденных к членству и участию, в том числе после отбытия наказания, в деятельности террористической организации, распространяли печатные, аудио и видео материалы экстремистского содержания», - сообщается на сайте регионального СУ СК.

Ранее ФСБ России опубликовала кадры задержания планировавшего теракт в Ставропольском крае сторонника «Исламского государства»*. По данным силовой структуры, сторонник ИГ* планировал взорвать СВУ на объектах транспортной инфраструктуры.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ.

Происшествия,ФСБ,Исламское государство,
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