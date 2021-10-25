ФСБ ликвидировала ячейку ИГ* в колонии под Тюменью

«В период с 2013 по 2019 год указанные обвиняемые, под видом религиозной деятельности, проводили публичные беседы и проповеди, направленные на идеологическую обработку и склонение осужденных к членству и участию, в том числе после отбытия наказания, в деятельности террористической организации, распространяли печатные, аудио и видео материалы экстремистского содержания», - сообщается на сайте регионального СУ СК.