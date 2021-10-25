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В школе в Саратовской области задержали мужчину с пневматической винтовкой

ТАССиещё 2
1 час назад

Полицейские задержали вооруженного мужчину на территории школы №13 в городе Балакове в Саратовской области, сообщили в пресс-службе администрации района.

Мужчину с пневматической винтовкой задержали в российской школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мужчина с пневматической винтовкой пришел в школу № 13. Сотрудники вызвали полицию, мужчина задержан. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина оказался бывшим выпускником школы, он был в нетрезвом состоянии. "Мужчина никому не угрожал, стрельбу не открывал, а заявил, что хочет подарить винтовку школе для проведения стрельб", - уточнил собеседник агентства.

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