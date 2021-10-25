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Художник Бубнов утонул в московском фитнес-клубе

Елена Прошина
1 час назад

79-летний заслуженный художник России Василий Бубнов умер, пока плавал в бассейне в фитнес-клубе в Москве. Как сообщает «МК», по предварительным данным, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.

Художник Бубнов утонул в московском фитнес-клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Художник находился в воде когда ему неожиданно стало плохо. Несмотря на принятые меры, спасти пожилого человека не удалось.

Василия Бубнов родился 8 ноября 1942 года в Москве. В 1961 году окончил МСХШ, в 1967 году – монументально-декоративный факультет Московского высшего художественно-промышленного училища, получив специальность художника-монументалиста.

С 1970 года являлся членом Союза художников СССР и Московского союза художников. С 1990 по 1995 занимал должность зампредседателя правления, а с 1996 по 2005 годы – председателя правления Московского союза художников. Член Комиссии по монументальному искусству Мосгордумы

Произведения Бубнова находятся в собраниях Московского музея современного искусства, Музея народов Востока, музея МГУ и других. Занимался росписью станции московского метро «Печатники», а также в соавторстве с Георгием Смоляковым изготовил люстры для станции метро «Пушкинская».

Происшествия,Василий Бубнов,Мосгордума,МГУ,
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