Художник Бубнов утонул в московском фитнес-клубе

79-летний заслуженный художник России Василий Бубнов умер, пока плавал в бассейне в фитнес-клубе в Москве. Как сообщает «МК», по предварительным данным, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.

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Художник находился в воде когда ему неожиданно стало плохо. Несмотря на принятые меры, спасти пожилого человека не удалось.

Василия Бубнов родился 8 ноября 1942 года в Москве. В 1961 году окончил МСХШ, в 1967 году – монументально-декоративный факультет Московского высшего художественно-промышленного училища, получив специальность художника-монументалиста.

С 1970 года являлся членом Союза художников СССР и Московского союза художников. С 1990 по 1995 занимал должность зампредседателя правления, а с 1996 по 2005 годы – председателя правления Московского союза художников. Член Комиссии по монументальному искусству Мосгордумы