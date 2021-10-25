Россиянка разбила игровой автомат из-за проигрыша мужа. Видео

Жительница района Лесобаза в Тюмени разбила тростью игровой автомат в магазине, который был замаскирован под лотерейный аппарат. Видео инцидента опубликовано в сообществе «Плохие Новости» во «ВКонтакте».

Поводом для такого агрессивного поведения женщины стало то, что ее супруг проиграл в него более 10 тысяч рублей. На кадрах видно, как дама наносит удары тростью по экрану терминала. Работники магазина угрожают вызвать полицию, однако это не останавливает понесшую финансовые убытки из-за автомата тюменку.