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Росгвардейцы спасли упавшего в Москву-реку мужчину

Вечерняя Москваиещё 5
59 минут назад

Росгвардейцы спасли мужчину, который упал в реку недалеко от Большого Москворецкого моста. Об этом в понедельник, 25 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

Росгвардейцы спасли упавшего в Москву-реку мужчину
Фото: Пресс-служба РосгвардииПресс-служба Росгвардии

По данным ведомства, утром в районе Якиманка автопатруль Росгвардии заметил человека в Москве-реке. Мужчина не мог самостоятельно выбраться из ледяной воды. Правоохранители сразу же поспешили на помощь мужчине, а также вызвали на место происшествия скорую и спасателей.

Утопающий был спасен с помощью буксировочного троса автомобиля. Им оказался 27-летний калининградец.

— Мужчина поблагодарил правоохранителей за помощь и рассказал, что случайно уронил в реку свой паспорт и пытался его достать, а вскоре, поскользнувшись, и сам оказался в воде, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего госпитализировали с диагнозом «переохлаждение» в одну из столичных больниц.

До этого росгвардейцы задержали мужчину, который нанес ножевое ранение своему оппоненту. По данным ведомства, сигнал тревоги поступил с одного из охраняемых объектов, расположенного на улице Народного Ополчения. На место происшествия прибыли росгвардейцы. Охранник учреждения рассказал им, что несколько минут назад к нему за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.

Правоохранители незамедлительно вызвали бригаду медиков. Пока потерпевшему оказывали помощь, он рассказал, что у него возник конфликт с неизвестным мужчиной. В какой-то момент тот нанес ему удар ножом в спину. Росгвардейцы уточнили приметы нападавшего, и вскоре он был задержан.

Происшествия,Росгвардия,
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