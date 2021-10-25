Машина влетела в ресторан в центре Москвы

В столице автомобиль на высокой скорости выехал на тротуар, где где протаранил остановку и здание ресторана. Авария произошла на Конюшковской улице в районе дома 34. Об этом сообщает Telegram-канал Дептранса.
На месте проводят работы оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о жертвах нет.
По превратительный данным СМИ, 41-летнему водителю легкового автомобиля стало плохо за рулем. Его госпитализировали с сотрясением мозга, травмой головы и переломом носа.
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