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Машина влетела в ресторан в центре Москвы

Елена Прошина
22 минуты назад

В столице автомобиль на высокой скорости выехал на тротуар, где где протаранил остановку и здание ресторана. Авария произошла на Конюшковской улице в районе дома 34. Об этом сообщает Telegram-канал Дептранса.

Машина влетела в ресторан в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На месте проводят работы оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. Информации о жертвах нет.

По превратительный данным СМИ, 41-летнему водителю легкового автомобиля стало плохо за рулем. Его госпитализировали с сотрясением мозга, травмой головы и переломом носа.

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