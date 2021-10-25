Иномарка протаранила ресторан в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», опубликовавший кадры инцидента. На записи видно, как автомобиль на полном ходу вылетает на тротуар с проезжей части и врезается в стену здания, где располагается заведение.
Уточняется, что ДТП произошло на в районе дома 34 на Конюшковской улице. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Все обстоятельства произошедшей аварии выясняются. На месте работают оперативные службы.