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Иномарка протаранила ресторан в центре Москвы. Видео

Александр Кузьмин
28 минут назад

Иномарка протаранила ресторан в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», опубликовавший кадры инцидента. На записи видно, как автомобиль на полном ходу вылетает на тротуар с проезжей части и врезается в стену здания, где располагается заведение.

Уточняется, что ДТП произошло на в районе дома 34 на Конюшковской улице. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Все обстоятельства произошедшей аварии выясняются. На месте работают оперативные службы.

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