Иномарка протаранила ресторан в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», опубликовавший кадры инцидента. На записи видно, как автомобиль на полном ходу вылетает на тротуар с проезжей части и врезается в стену здания, где располагается заведение.