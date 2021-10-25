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На Тверской в Москве загорелся дом

Елена Прошина
1 час назад

Пожар произошел в административном здании на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Как сообщает ТАСС, дом старой постройки с деревянными перекрытиями. Из строения эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за работы спасателей частично ограничено движение по Тверской улице в сторону станции метро "Белорусская". В столичном департаменте транспорта призывают заранее выбирать пути объезда.

Как сообщает Telegram-канал «112», в здании располагается торговое представительство посольства Вьетнама. В 10:44 по мск пожарные ликвидировали возгорание.

Напомним, что 21 октября в двух квартирах на седьмом этаже дома на Булатниковском проезде в Москве произошел пожар. Спасатели эвакуировали 16 жильцов, в том числе двоих детей. В результате возгорания погиб один человек. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Происшествия,Видео,РИА Новости,
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