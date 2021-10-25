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Семь человек задержали после массовой драки в Москве

ЧП Столица
1 час назад

24 октября в столичную полицию поступило сообщение о массовой драке на Флотской улице.

Семь человек задержали после массовой драки в Москве
Фото: ЧП СтолицаЧП Столица

Прибывшие на вызов правоохранители установили, что между мужчинами произошел конфликт на почве личной неприязни, который перерос в потасовку.

Один из ее участников, отбиваясь от оппонентов, избил их «монтировкой». В полицию были доставлены семь человек.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.Ранее сообщалось, что 18 октября в районе Коптево в Москве произошла массовая драка с участием трудовых мигрантов, были задержаны 23 человека.

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