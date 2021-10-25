Семь человек задержали после массовой драки в Москве

24 октября в столичную полицию поступило сообщение о массовой драке на Флотской улице.
Прибывшие на вызов правоохранители установили, что между мужчинами произошел конфликт на почве личной неприязни, который перерос в потасовку.
Один из ее участников, отбиваясь от оппонентов, избил их «монтировкой». В полицию были доставлены семь человек.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.Ранее сообщалось, что 18 октября в районе Коптево в Москве произошла массовая драка с участием трудовых мигрантов, были задержаны 23 человека.