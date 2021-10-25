Семь человек задержали после массовой драки в Москве

24 октября в столичную полицию поступило сообщение о массовой драке на Флотской улице.

Фото: ЧП Столица ЧП Столица

Прибывшие на вызов правоохранители установили, что между мужчинами произошел конфликт на почве личной неприязни, который перерос в потасовку.

Один из ее участников, отбиваясь от оппонентов, избил их «монтировкой». В полицию были доставлены семь человек.