Четырех детей заперли в квартире без еды по Иркутском

В поселке Осиновка Иркутской области сотрудники полиции спасли из запертой квартиры четырех мальчиков, которых мать оставила одних. Об этом журналистам рассказали в региональном главке МВД.

О том, что детям требуется помощь, в полицию сообщила жительница поселка. К месту, в одно из многоэтажных зданий, отправился наряд патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь квартиры они обнаружили запертой — по словам детей, их мать ушла несколько дней назад, с тех пор они находились там одни. Женщина, которая вызвала полицию, пояснила, что видела, как одна из соседок передавала детям пакет с едой по веревке, которую они спустили из окна.

"При помощи выдвижной лестницы пожарной машины стражи порядка добрались до окна квартиры, находящейся на третьем этаже, и вынесли из квартиры четверых мальчиков в возрасте от года до десяти лет", — уточняется в сообщении.

Личность матери к настоящему времени установлена - женщина стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В настоящее время полицейские разыскивают законных представителей детей и устанавливают причины случившегося.

Ранее, 14 октября появилась информация, что сотрудники полиции города Гая Оренбургской области вызволили из запертой квартиры четырех малолетних детей, которые в течение суток просидели без пищи и без присмотра взрослых, рассказали журналистам в управлении МВД по региону.