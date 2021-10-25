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Россиянин убил сожительницу и пять месяцев хранил ее тело в кладовке

Lenta.ru
28 минут назад

В Иркутской области расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве своей 40-летней сожительницы. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин убил сожительницу и пять месяцев хранил ее тело в кладовке
Фото: СУ СК Российской Федерации по Иркутской областиСУ СК Российской Федерации по Иркутской области

По данным следствия, в ноябре 2018 года пара поссорилась, и мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, сильно избил женщину. Получившая сильные травмы россиянка через некоторое время скончалась, и подозреваемый спрятал ее тело в кладовке — там оно пролежало пять месяцев.

Когда в апреле земля оттаяла, мужчина закопал тело в огороде. Спустя два года о пропаже женщины стало известно сотрудникам правоохранительных органов. В ходе оперативно-следственных мероприятий им удалось найти ключевого свидетеля, знавшего об учиненной соседом расправе.

Подозреваемый был задержан, СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

23 октября сообщалось, что в городе Орск Оренбургской области найден чемодан с расчлененным телом молодой женщины.

Происшествия,СКР,МВД,
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