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Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Александр Кузьмин
57 минут назад

Легкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Рузы, два человека погибли. Видео с места крушения публикует telegram-канал «360tv».

Сообщается, что самолет А-22 упал неподалеку от деревни Ватулино. В МЧС уточнили, что высокоплан упал на на территории аэроклуба "Аэроклассика". После произошло возгорание на площади пять квадратных метров.

Стоит отметить, что максимальный экипаж аэропракта A-22 состоит из одного пилота и одного пассажира. По информации telegram-канала «112» на борту находились пилот Юрий Самохвалов и пассажирка.

Происшествия,Катастрофы,Видео,МЧС,Телеканал "360° Подмосковье",
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