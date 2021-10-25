Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Рузы, два человека погибли. Видео с места крушения публикует telegram-канал «360tv».
Сообщается, что самолет А-22 упал неподалеку от деревни Ватулино. В МЧС уточнили, что высокоплан упал на на территории аэроклуба "Аэроклассика". После произошло возгорание на площади пять квадратных метров.
Стоит отметить, что максимальный экипаж аэропракта A-22 состоит из одного пилота и одного пассажира. По информации telegram-канала «112» на борту находились пилот Юрий Самохвалов и пассажирка.