Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет разбился в районе подмосковной Рузы, два человека погибли. Видео с места крушения публикует telegram-канал «360tv».

Сообщается, что самолет А-22 упал неподалеку от деревни Ватулино. В МЧС уточнили, что высокоплан упал на на территории аэроклуба "Аэроклассика". После произошло возгорание на площади пять квадратных метров.