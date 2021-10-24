Раскрыта судьба арестованных на границе РФ граждан Литвы

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Литовцы, нарушившие границу России в Куршском заливе, вернулись на родину

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Трое литовских граждан, нарушивших в воскресенье границу России в Куршском заливе и задержанных должностными лицами РФ, переданы балтийской республике и вернулись в свою страну. Об этом национальному радио LRT сообщила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Задержанные литовские граждане благополучно вернулись в Литву", - заявила она.

Этому, по словам представителя внешнеполитического ведомства, содействовали слаженные действия литовской стороны.

"В процессе активно участвовали уполномоченный правительства по границе, сотрудники консульской службы", - сказала Шмайжите-Кулешене.

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Она не опровергла, но и не подтвердила информацию СМИ о том, что среди задержанных был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас, который увлекается рыбалкой.

"Эта информация уточняется", - отметила представитель МИД.

Происшествия,МИД,
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