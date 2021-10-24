Раскрыта судьба арестованных на границе РФ граждан Литвы

Трое литовских граждан, нарушивших в воскресенье границу России в Куршском заливе и задержанных должностными лицами РФ, переданы балтийской республике и вернулись в свою страну. Об этом национальному радио LRT сообщила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.