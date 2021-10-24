Опубликовано видео с места крушения А-22 в Подмосковье

Издание Life.ru опубликовало видео с места крушения легкомоторного «Аэропракта А-22 в районе деревни Ватулино Московской области, недалеко от взлетного поля местного аэроклуба.

На кадрах видно пепелище на месте катастрофы.

Летательный аппарат упал, практически вертикально воткнувшись в землю, после чего его протащило еще несколько метров, говорится в сообщении.

По предварительным данным, пилот поднял высокоплан на высоту около 80 метров, но не смог удержать его, и летательный аппарат перевернуло в воздухе сильным порывом ветра.

В результате погибли пилот и пассажирка, они были супругами.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.