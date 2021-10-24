Крушение А-22 в Подмосковье произошло на глазах внуков пилота

Стали известны подробности авиакрушения близ деревни Ватулино в Подмосковье. Как пишет Readovka со ссылкой на источник, пилот легкомоторного самолета потерпел крушение на глазах у своих внуков.

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Пилот Юрий Самохвалов перед крушением катал внуков на воздушном судне. В последний роковой полет он отправился, высадив детей, и взяв на борт супругу. Она полетела с ним первый раз в жизни.

В итоге легкомоторный «Аэропракт А-22» рухнул прямо на глазах у внуков.

Сегодня на западе Подмосковья потерпел крушение легкомоторный самолет. ЧП произошло около деревни Ватулино, расположенного рядом с городом Руза. Самолет вылетел с аэродрома и сразу рухнул. Погибли пилот и пассажирка.