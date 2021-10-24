В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

СМИ: Крушение А-22 в Подмосковье случилось на глазах внуков пилота

Майк Габриелян
1 час назад

Стали известны подробности авиакрушения близ деревни Ватулино в Подмосковье. Как пишет Readovka со ссылкой на источник, пилот легкомоторного самолета потерпел крушение на глазах у своих внуков.

Крушение А-22 в Подмосковье произошло на глазах внуков пилота
Фото: TelegramTelegram

Пилот Юрий Самохвалов перед крушением катал внуков на воздушном судне. В последний роковой полет он отправился, высадив детей, и взяв на борт супругу. Она полетела с ним первый раз в жизни.

В итоге легкомоторный «Аэропракт А-22» рухнул прямо на глазах у внуков.

Сегодня на западе Подмосковья потерпел крушение легкомоторный самолет. ЧП произошло около деревни Ватулино, расположенного рядом с городом Руза. Самолет вылетел с аэродрома и сразу рухнул. Погибли пилот и пассажирка.

Сейчас на месте работают оперативные службы.

Происшествия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители