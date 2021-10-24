Подруги рассказали о застреленной Болдуином Галине Хатчинс. Видео

"Я могу сказать о том, что она очень любила свою работу, она очень любила своего сына, своего мужа. Конечно, для нее стать оператором-постановщиком, насколько я знаю, это была ее мечта. То, с каким упорством она достигала своих целей и с какой любовью она делала все, что она делала, - результат тому показатель", - рассказала подруга оператора, продюсер из Москвы Надежда Гусельникова.