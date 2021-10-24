Подруги рассказали о застреленной Болдуином Галине Хатчинс. Видео

Подруги оператора-постановщика Галины Хатчинс, погибшей в ходе съемок фильма "Раст" в Нью-Мексико, поделились в интервью Ruptly в субботу воспоминаниями о девушке, ее мечтах, достижениях и семье.
"Я могу сказать о том, что она очень любила свою работу, она очень любила своего сына, своего мужа. Конечно, для нее стать оператором-постановщиком, насколько я знаю, это была ее мечта. То, с каким упорством она достигала своих целей и с какой любовью она делала все, что она делала, - результат тому показатель", - рассказала подруга оператора, продюсер из Москвы Надежда Гусельникова.
Девушка отметила, что познакомилась с Хатчинс около шести лет назад. Вместе они работали над проектом и сняли короткометражный фильм. Гусельникова описывает Галину как "доброго и креативного человека", который был вдохновлен своей работой.
"Она добилась очень много. Я за нее очень радовалась, когда она сказала, что будет снимать проект для Алека Болдуина… Это огромная потеря для всех нас, и для тех, кто ее знал лично, и для кино, и для Голливуда, и для кино Украины, Белоруссии, России", - сказала Гусельникова.
В свою очередь подруга и бывшая одногруппница Хатчинс из Одессы Оксана Стефанишина, знавшая погибшую около 18 лет, рассказала, что муж очень поддерживал Галину в ее стремлении заниматься карьерой и много времени проводил с их сыном Андросом. Стефанишина добавила, что гордится достижениями подруги, мечтавшей стать оператором.