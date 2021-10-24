Очереди в пункты вакцинации в Челябинске показали на видео

"Я вакцинируюсь, и меня не устраивает, что нет стульев, нет воды элементарно. И хотя бы каких-нибудь игровых для детей. Там девушка с ребенком маленьким, полтора года. Надо организовать вакцинацию по-нормальному, я считаю. Люди стоят не по часу, не по два", - сказала желающая пройти вакцинацию Людмила Кравченко.