Очереди в пункты вакцинации в Челябинске показали на видео

Многочасовая очередь образовалась в субботу в торгово-развлекательном комплексе "Родник" в Челябинске в связи с введением ограничительных мер из-за эпидемиологической обстановки в регионе.
Желающие вакцинироваться заявили, что были вынуждены по несколько часов стоять на ногах без доступа к питьевой воде, чтобы успеть поставить прививку до начала нерабочих дней.
"Я вакцинируюсь, и меня не устраивает, что нет стульев, нет воды элементарно. И хотя бы каких-нибудь игровых для детей. Там девушка с ребенком маленьким, полтора года. Надо организовать вакцинацию по-нормальному, я считаю. Люди стоят не по часу, не по два", - сказала желающая пройти вакцинацию Людмила Кравченко.
Другая местная жительница, Вероника Раводина, поделилась, что простояла в очереди уже более двух часов, однако перед ней остаются еще около 20 человек. Необходимость пройти вакцинацию именно в торговом центре девушка объяснила сложностью получить вакцину через поликлинику.