Митинг против коронавирусных ограничений в Таллине показали на видео

Жители Таллина вышли на митинг против новых коронавирусных ограничений на площадь Вабадузе в субботу.
На кадрах, снятых Ruptly, несколько тысяч протестующих с флагами и плакатами, несмотря на дождь, слушают выступления других участников акции и скандируют лозунги.
Как сообщают СМИ, митинг прошел под руководством председателя фонда "В защиту семьи и традиций" Варро Вооглайда. Участники акции выступили против использования таких мер, как принудительная вакцинация от коронавируса и разделение общества по факту наличия COVID-сертификатов.