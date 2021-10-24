Митинг против коронавирусных ограничений в Таллине показали на видео

Жители Таллина вышли на митинг против новых коронавирусных ограничений на площадь Вабадузе в субботу.

На кадрах, снятых Ruptly, несколько тысяч протестующих с флагами и плакатами, несмотря на дождь, слушают выступления других участников акции и скандируют лозунги.