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Митинг против коронавирусных ограничений в Таллине показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Жители Таллина вышли на митинг против новых коронавирусных ограничений на площадь Вабадузе в субботу.

На кадрах, снятых Ruptly, несколько тысяч протестующих с флагами и плакатами, несмотря на дождь, слушают выступления других участников акции и скандируют лозунги.

Как сообщают СМИ, митинг прошел под руководством председателя фонда "В защиту семьи и традиций" Варро Вооглайда. Участники акции выступили против использования таких мер, как принудительная вакцинация от коронавируса и разделение общества по факту наличия COVID-сертификатов.

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