Орский убийца-расчленитель попал на видео

Мужчина, задержанный полицией по подозрению в убийстве и расчленении жительницы Орска, сознался в содеянном. Об этом, со ссылкой на пресс-службу УМВД по Оренбургской области, сообщает РИА «Новости».

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве молодой девушки в Орске. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан недалеко от своего дома», - рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, им оказался 42-летний местный житель. Ранее он судим не был. Полиция сообщает, что гражданин уже сознался в содеянном.

Следственный комитет опубликовал кадры, снятые камерой видеонаблюдения, на которых подозреваемый тащит по улице какой-то мешок. Также на видео показаны момент задержания и допроса подозреваемого.