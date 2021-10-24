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Орский убийца-расчленитель попал на видео

Елена Прошина
34 минуты назад

Мужчина, задержанный полицией по подозрению в убийстве и расчленении жительницы Орска, сознался в содеянном. Об этом, со ссылкой на пресс-службу УМВД по Оренбургской области, сообщает РИА «Новости».

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве молодой девушки в Орске. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан недалеко от своего дома», - рассказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, им оказался 42-летний местный житель. Ранее он судим не был. Полиция сообщает, что гражданин уже сознался в содеянном.

Следственный комитет опубликовал кадры, снятые камерой видеонаблюдения, на которых подозреваемый тащит по улице какой-то мешок. Также на видео показаны момент задержания и допроса подозреваемого.

Ранее сообщалось, что 23 октября в Орске местные жители обнаружили во дворе одного из домов чемодан с расчлененным трупом женщины. Позднее выяснилось, что это местная жительница.

Происшествия,Видео,СКР,МВД,РИА Новости,
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