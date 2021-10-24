Смерть россиянина после ночи в отделе полиции объяснили

Уточняется, что речь идет о 45-летнем жителе Тбилисской станицы Краснодарского края Георгии Кавелидзе. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в сентябре за совершение хулиганских действий. Когда он почувствовал себя плохо, его доставили в больницу. Как утверждают в МВД по региону, врачи не увидели необходимости в оказании помощи задержанному. Из больницы Кавелидзе доставили в отделение полиции, после — в суд, где ему назначили административный штраф. Затем мужчину отпустили на свободу. В дальнейшем в продовольственном магазине у него произошел эпилептический приступ, во время которого он упал и ударился головой.