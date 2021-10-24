Заключенные совершили массовую попытку самоубийства в Калуге

Около шестидесяти заключенных попытались совершить суицид в ИК-3 Калужской области. Об этом сообщила адвокат Юлия Чванова.
По ее словам, заключенные содержались в штрафных изоляторах и помещениях камерного типа из-за взысканий. Они жаловались на избиения, после чего попытались совершить суицид. «[Перед этим] у них забрали все личные вещи, теплые вещи, элементарно медикаменты. И еще кого-то там побили — это была последняя капля. Они два дня голодали, на них никто внимания не обращал», — пишет «Медиазона» (признана в РФ СМИ-иноагентом). Она отметила, что одного заключенного отправили в городскую больницу.
Во УФСИН по Калужской области сообщили, что ничего не знают о произошедшем. По данным издания, жалобы на условия содержания в ИК-3 начали поступать после того, как ее возглавил бывший заместитель начальника владимирской ИК-3 строгого режима Павел Рыженков.
Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого глава регионального УФСИН Алексей Федотов, по данным СМИ, написал рапорт об увольнении. Информация об этом инциденте дошла до президента РФ Владимира Путина.