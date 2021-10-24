В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+17° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

СМИ: в Калуге зэки массово пытались покончить с собой из-за пыток

Ura.Ru
35 минут назад

Около шестидесяти заключенных попытались совершить суицид в ИК-3 Калужской области. Об этом сообщила адвокат Юлия Чванова.

Заключенные совершили массовую попытку самоубийства в Калуге
Фото: URA.RUURA.RU

По ее словам, заключенные содержались в штрафных изоляторах и помещениях камерного типа из-за взысканий. Они жаловались на избиения, после чего попытались совершить суицид. «[Перед этим] у них забрали все личные вещи, теплые вещи, элементарно медикаменты. И еще кого-то там побили — это была последняя капля. Они два дня голодали, на них никто внимания не обращал», — пишет «Медиазона» (признана в РФ СМИ-иноагентом). Она отметила, что одного заключенного отправили в городскую больницу.

Во УФСИН по Калужской области сообщили, что ничего не знают о произошедшем. По данным издания, жалобы на условия содержания в ИК-3 начали поступать после того, как ее возглавил бывший заместитель начальника владимирской ИК-3 строгого режима Павел Рыженков.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого глава регионального УФСИН Алексей Федотов, по данным СМИ, написал рапорт об увольнении. Информация об этом инциденте дошла до президента РФ Владимира Путина.

Происшествия,Криминал,Павел Рыженков,Алексей Федотов,Владимир Путин,ФСИН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители