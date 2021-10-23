В Москве водитель каршеринговой машины устроил во дворе дома погоню за женщиной с коляской. В интернете появились фото и видео, на которых водитель ездит за матерью с ребенком, ломает шлагбаум и выезжает на газоны.

Автор сообщает, что незнакомец на каршеринговом авто пытался догнать девушку с ребенком, поскольку принял ее за бывшую возлюбленную

«Слава богу, не смог», - пишет свидетель.

По его словам, автомобиль гонялся за молодой матерью по тротуарам. При этом в салоне машины находилась другая женщина.

«Угомонили его жители домов. Приехал наряд полиции. Были написаны несколько заявлений на отморозка», - написал автор.

Он отметил, что полиция не увидела состава преступления в действиях дебошира, поэтому местные жители говорят об «укрывательстве»

Комментаторы предложили пожаловаться на полицейских в прокуратуру и Госдуму.