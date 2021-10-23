В Воронеже африканца выкинули из автобуса за отказ надеть маску: видео

На видео видно, что автобус плотно «набит» людьми. Один из них – африканец, сидящий на заднем сиденье транспортного средства. Его рот и нос не закрыты медицинской маской, как того требуют правила проезда в общественном транспорте. Сосед чернокожего сделал ему замечание и попросил одеть защиту. Иностранец отказался. Россиянин стал настаивать.

Начался словестный конфликт, в ходе которого африканец упорно отказывался натягивать маску на нос, мотивируя это тем, что в ней он не может дышать. В конце концов один из мужчин-пассажиров толкнул его. Чернокожий ответил ударами кулаков, началась потасовка. Ее результатом стало изгнание упрямого африканца из маршрутки. О травмах и пострадавших в ходе драки ничего не известно.