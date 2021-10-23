В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+17° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 84.82
Войти в почту

В Воронеже африканца выкинули из автобуса за отказ надеть маску: видео

Елена Прошина
59 минут назад

В Воронеже пассажиры маршрутки подрались с африканцев из-за того, что он отказывался надеть медицинскую маску. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Воронеж №1».

На видео видно, что автобус плотно «набит» людьми. Один из них – африканец, сидящий на заднем сиденье транспортного средства. Его рот и нос не закрыты медицинской маской, как того требуют правила проезда в общественном транспорте. Сосед чернокожего сделал ему замечание и попросил одеть защиту. Иностранец отказался. Россиянин стал настаивать.

Начался словестный конфликт, в ходе которого африканец упорно отказывался натягивать маску на нос, мотивируя это тем, что в ней он не может дышать. В конце концов один из мужчин-пассажиров толкнул его. Чернокожий ответил ударами кулаков, началась потасовка. Ее результатом стало изгнание упрямого африканца из маршрутки. О травмах и пострадавших в ходе драки ничего не известно.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители